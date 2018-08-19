Мосгоризбирком сегодня, как ожидается, утвердит текст и количество бюллетеней для голосования на выборах мэра столицы

В бюллетенях, которые скоро будут напечатаны, должны быть всего 5 имен, хотя изначально претендентов было больше. Никого от оппозиции там нет. Составить конкуренцию Сергею Собянину хотели Сергей Митрохин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Но «Яблоко» из-за внутрипартийного скандала отказалось выдвигать своего кандидата, а Гудков и Яшин не смогли пройти муниципальный фильтр. Не прошли его также открытый гей, журналист Антон Красовский и шоумен Никита Джигурда, который шел на выборы под лозунгом «Я верну Москве секс». Помимо единственного самовыдвиженца Собянина, зарегистрированы 4 кандидата. От ЛДПР идет депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который находится под санкциями ЕС. От КПРФ – бизнесмен Вадим Кумин. В его штаб вошли активист Сергей Удальцов, писатель Захар Прилепин и журналист Максим Шевченко. «Справедливая Россия» выдвинула главу муниципалитета «Таганский» Илью Свиридова. И от малоизвестной партии «Союз горожан» баллотируется Михаил Балакин. Бывший владелец некогда крупнейшего застройщика «Су-155» теперь сам на грани банкротства.

Выборы пройдут 9 сентября.