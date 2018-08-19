Проблема транзита газа через Украину была одной из тем переговоров Путина и Меркель
Проблема транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», как и планировалось, была одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Оба лидера выступили против политизации этого проекта, сообщил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого газопровода.
В ходе пресс-конференции, которая прошла до начала переговоров, Путин и Меркель заверили, что с пуском «Северного потока — 2» транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится.
Комментарии12
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tvitov66 19 августа 2018 | 09:10
После наезда нашего ДональдаИванча Трампа: «Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно»(с)
"«Войдите в моё положение», – сказала она. И он вошёл в её положение, и ещё раз вошёл, и оставил её в её положении."(с)
На том и порешили, ибо наш нацЛидер врет как опаздывает - постоянно!
tvitov66 19 августа 2018 | 09:24
patrikk_1: даже каждая последняя портянка знает что наш нацЛидер врун и лгун каких еще поискать надо
protoukrop 19 августа 2018 | 09:36
tvitov66: Обычно перед тем как зарезать поросенка его успокаивают. Чтобы не визжал. ) Так делают не только в России, так делают везде. )
danko_badka 19 августа 2018 | 09:36
tvitov66: а ваш нацлидер Порошенко?
patrikk_1 19 августа 2018 | 09:37
tvitov66:
Просто это глупая просьба, потому что "Северный поток" и "Северный поток-2", задумывались, проектировались и реализовывались, как альтернатива транзиту через Украину, из-за ненадёжности и непредсказуемости украинских партнёров.
prorab1 19 августа 2018 | 09:39
patrikk_1: А где новость, о том что Украинский Бук протаранил бизнес-центр в Киеве?
gluhoy2250 19 августа 2018 | 09:26
tvitov66: Надо же, какая глупая собачка....
apels 19 августа 2018 | 09:13
Ну США на эти предложения уже ответили. Санкции с течении недели :)
neyexo 19 августа 2018 | 09:27
Трубопровод - это транспорт
При всем уважении к Украине, если она прерывает движение всего траспорта между Украиной и РФ, почему должно быть сделано исключение для трубы?
Было бы логично, если бы украинцы сами перекрыли эту трубу
neyexo 19 августа 2018 | 09:29
neyexo:
в том числе в рамках ДЕкоммунизации, т.к. Уренгой-Помары-Ужгород был одной из коммунистических строек века
ramun 19 августа 2018 | 09:30
Украина здоровенная кость в горле России.Надолго.
mikr 19 августа 2018 | 09:41
Россия безусловно заинтересована в сохранении украинского транзита. Ведь известно, что чем больше вариантов транзита будет у России, тем более сговорчивей будут себя вести каждый из этих вариантов. Это касается и Украины, и Германии, и Турции, и даже немного - Беларуси. Но Украина после ввода СП-2 будет вынуждена довольствоваться не более чем 20% от прежнего объема прокачки. И естественно, не сможет за это получать столько денег, сколько получала раньше. А главное, что она лишается возможности шантажировать Россию с помощью воровства газа из транзитной трубы. И с этим ей придется смириться.