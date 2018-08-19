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09:00, 19 августа 2018

Проблема транзита газа через Украину была одной из тем переговоров Путина и Меркель

Проблема транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», как и планировалось, была одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Оба лидера выступили против политизации этого проекта, сообщил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого газопровода.

В ходе пресс-конференции, которая прошла до начала переговоров, Путин и Меркель заверили, что с пуском «Северного потока — 2» транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится.

Комментарии

12

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tvitov66 19 августа 2018 | 09:10

После наезда нашего ДональдаИванча Трампа: «Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно»(с)
"«Войдите в моё положение», – сказала она. И он вошёл в её положение, и ещё раз вошёл, и оставил её в её положении."(с)
На том и порешили, ибо наш нацЛидер врет как опаздывает - постоянно!

(комментарий скрыт)

tvitov66 19 августа 2018 | 09:24

patrikk_1: даже каждая последняя портянка знает что наш нацЛидер врун и лгун каких еще поискать надо

protoukrop 19 августа 2018 | 09:36

tvitov66: Обычно перед тем как зарезать поросенка его успокаивают. Чтобы не визжал. ) Так делают не только в России, так делают везде. )

danko_badka 19 августа 2018 | 09:36

tvitov66: а ваш нацлидер Порошенко?

patrikk_1 19 августа 2018 | 09:37

tvitov66:

Просто это глупая просьба, потому что "Северный поток" и "Северный поток-2", задумывались, проектировались и реализовывались, как альтернатива транзиту через Украину, из-за ненадёжности и непредсказуемости украинских партнёров.

prorab1 19 августа 2018 | 09:39

patrikk_1: А где новость, о том что Украинский Бук протаранил бизнес-центр в Киеве?

gluhoy2250 19 августа 2018 | 09:26

tvitov66: Надо же, какая глупая собачка....

apels 19 августа 2018 | 09:13

Ну США на эти предложения уже ответили. Санкции с течении недели :)

(комментарий скрыт)

neyexo 19 августа 2018 | 09:27

Трубопровод - это транспорт
При всем уважении к Украине, если она прерывает движение всего траспорта между Украиной и РФ, почему должно быть сделано исключение для трубы?
Было бы логично, если бы украинцы сами перекрыли эту трубу

neyexo 19 августа 2018 | 09:29

neyexo:
в том числе в рамках ДЕкоммунизации, т.к. Уренгой-Помары-Ужгород был одной из коммунистических строек века

ramun 19 августа 2018 | 09:30

Украина здоровенная кость в горле России.Надолго.

mikr 19 августа 2018 | 09:41

Россия безусловно заинтересована в сохранении украинского транзита. Ведь известно, что чем больше вариантов транзита будет у России, тем более сговорчивей будут себя вести каждый из этих вариантов. Это касается и Украины, и Германии, и Турции, и даже немного - Беларуси. Но Украина после ввода СП-2 будет вынуждена довольствоваться не более чем 20% от прежнего объема прокачки. И естественно, не сможет за это получать столько денег, сколько получала раньше. А главное, что она лишается возможности шантажировать Россию с помощью воровства газа из транзитной трубы. И с этим ей придется смириться.

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