Проблема транзита газа через Украину была одной из тем переговоров Путина и Меркель

Проблема транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», как и планировалось, была одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Оба лидера выступили против политизации этого проекта, сообщил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого газопровода.

В ходе пресс-конференции, которая прошла до начала переговоров, Путин и Меркель заверили, что с пуском «Северного потока — 2» транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится.