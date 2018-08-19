Z Архив новостей новости
5 16 6 1151
09:00, 19 августа 2018

Российские дипломаты в срочном порядке посетили задержанную в США Марию Бутину после ее перевода в другую тюрьму

Об этом сообщается в «Фейсбуке» посольства России в США. Там подтвердили, что россиянку после месячного содержания под стражей в Вашингтоне «без всякого предупреждения» в пятницу перевели в Александрию. В дипмиссии отметили, что положение Бутиной «продолжает ухудшаться». «Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием», — говорится в заявлении. Россиянку «этапировали в кандалах», при этом ей не объяснили, куда ее везут. У Бутиной «забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены». «Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна», — указали в посольстве.

В новой тюрьме россиянку «собираются держать взаперти в одиночной камере». «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», — считают в посольстве. Дипломаты ожидают решительного осуждения действий американских властей со стороны правозащитных организаций. Сотрудники дипмиссии намерены направить очередной демарш в Госдепартамент.

29-летняя Бутина была арестована в середине июля. Ее обвиняют в деятельности в пользу России на территории США без необходимой регистрации.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tvitov66 19 августа 2018 | 09:07

Наверняка гуманные пиндосы нашу ПУтриотку перевели туда, где больше членов республиканской партии

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

aleksandr39 19 августа 2018 | 09:28

tvitov66: Бутина это типичный бандит из ОПГ "днр -лугандон "

ltvjrhfn2 19 августа 2018 | 09:08

вранье первого канала и кисельТВ, не могут на молодую девушку никого не убившую, а занимавшуюся "деятельностью в пользу России на территории США без необходимой регистрации" надевать кандалы.. не верю.

pantv66 19 августа 2018 | 09:27

ltvjrhfn2: Да. Таллонов на усиленное питание ей не выдадут. Как сказал бы Владимир Вольфович, сын русской и юриста: "Праститутка! Адназначна!".

kir_pich_101 19 августа 2018 | 09:12

У нас еще праздничная бутылка шампанского присутствует...

wojskowy Марек Качоровски 19 августа 2018 | 09:12

А где это есть в Законах, что кто-то какого-то должен предупреждать о переводе заключённого из одной тюрьмы в другую. Адвоката ДА, а работников Посольства НЕТ. Интересно, если никого не поставили в известность, то как об этом узнали? Очередной скулёж: "Нас не любят, с нами никто не считается" ну и далее по теме.

pantv66 19 августа 2018 | 09:29

wojskowy: Адвокат тоже наверное из володиных, из путиных, для Бутиных.

pantv66 19 августа 2018 | 09:17

Вот же геморрой для дипломатов. ФСБ накосячило, а им посещай эту проститутку. А тут еще Штаты сократили высылкой штаты в посольстве. Куды податься простому совецкому дипломату.
__________________
А кто я есть?
Простой советский парень.
Простой советский дипломат.
Сто двадцать тысяч мой оклад.

sergo_25_26 19 августа 2018 | 09:24

Непростая девочка если такие почести ей оказывают дипломаты. Так даже за Бутом и наркокурьером гос.масштаба Ярошенко не бегали.

compare 19 августа 2018 | 09:32

ее сверстники,в скреповом "доме",имеют намного худшие условия пребывания,не имея никакой вины...так что,то что эта неудавшаяяся "матка-харя","взаперти",конечно новость "ошеломительная"...а то,все думали,что американцы,"дурачки",держат такие "заведения" настежь открытыми-как бани,захотел-пришел,ушел...

ramun 19 августа 2018 | 09:33

Предупредить забыли...Негодяи.
Надо ей из России выписать докторов,которые Магнитского лечили.
Чтоб наверняка,а то наговорит лишнего еще.

ansata 19 августа 2018 | 09:35

У всех арестованных россиян в штатах такое "консульское сопровождение", или только у социально близких? Какая нежная забота, слезу вышибает!

ugas 19 августа 2018 | 09:36

Мидовцы, вы бы за подследственных в наших пыточных так боролись! Или они не ваши?

gregor 19 августа 2018 | 09:36

Российские дипломаты в срочном порядке посетили задержанную в США Марию Бутину после ее перевода в другую тюрьму
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Немыслимая жестокость ..... ,перевели в другую тюрьму .... .
Я и 86 % телевизионного электората возмущён .
Мы ,а это я и 86 % телевизионной элиты большинства , ещё теснее сплотимся возле нашего незаменимого ,лучезарного Правителя .
Мы ,а это я и 86 % большинства никогда и мысли себе не позволяли ,что в России могут переводить с одной тюрьмы в другую ..... , подозреваемых в шпионаже . Мы ,а это я и 86 % большинства ,уверены ,что там в америках и европах заключённым , не дают играть в баскетбол , каждый день . Это немыслимо ,недопустимо . Мы такого садизма не допустим у себя в стране .

oleg_kievlyanin 19 августа 2018 | 09:39

Меры сурьезные. Чтобы не наложила на себя руки, и чтобы не помог никто наложить.

eyjafjallajoekull 19 августа 2018 | 09:39

Учитывая трогательное отношение россиян друг к другу-просто взяли и засветили подозреваемую.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7504 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Заправлены в планшеты космические карты…» Так и живешь ты, отсталая Россиюшка между грызней за остатки советских космических достижений и зубоскальством лузеров, не сумевших за 20 лет ничего создать в космосе, кроме фантазий Рогозина…

5 143 6 39529 12.08
Kкосмос, рф, сша, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Линас Линкявичюс: Грузия будет членом НАТО и это не касается России. Линас Линкявичюс: Грузия будет членом НАТО и это не касается России. Министр иностранных дел Литвы о «страшном конфликте» России с НАТО и Грузией в случае принятия Грузии в Альянс, 10-летии с начала войны и встрече Трампа с Путиным…

5 76 6 13702 12.08
8читать ;смотреть
Kгрузия, политика, нато, видео, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 175 6 15296 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 181 6 16989 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 99 6 10164 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 270 6 30638 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 184 6 20997 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Давайте сделаем выводы Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию, даже будучи правдой, она может навредить ситуации…

5 88 6 22435 12.08
Kобщество, сенцов, заключенные, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5720 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6494 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11717 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32749 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26295 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7306 13.08
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 71 6 11145 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ

Популярное за неделю

Новости

У США почти готовы санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» Они могут быть применены в течение нескольких недель

5 1 6 5423
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Мне видится, что решения еще нет. Есть колебания разных ветвей власти: уступка – неуступка… Мы знаем эти песни и пляски. И Руслан Д., который это сконструировал, — думаю, что фамилия, имя, отчество будут известны и будут публичны…

5 62 6 62829 15.08
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, сми, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Отказ от кредитования людей старше 65 лет — это…
5 25 6 3903 14.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 541 6 333731 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 224 6 86801 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7195032
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3620213

Сегодня в эфире