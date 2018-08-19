Российские дипломаты в срочном порядке посетили задержанную в США Марию Бутину после ее перевода в другую тюрьму
Об этом сообщается в «Фейсбуке» посольства России в США. Там подтвердили, что россиянку после месячного содержания под стражей в Вашингтоне «без всякого предупреждения» в пятницу перевели в Александрию. В дипмиссии отметили, что положение Бутиной «продолжает ухудшаться». «Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием», — говорится в заявлении. Россиянку «этапировали в кандалах», при этом ей не объяснили, куда ее везут. У Бутиной «забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены». «Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна», — указали в посольстве.
В новой тюрьме россиянку «собираются держать взаперти в одиночной камере». «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», — считают в посольстве. Дипломаты ожидают решительного осуждения действий американских властей со стороны правозащитных организаций. Сотрудники дипмиссии намерены направить очередной демарш в Госдепартамент.
29-летняя Бутина была арестована в середине июля. Ее обвиняют в деятельности в пользу России на территории США без необходимой регистрации.
Комментарии16
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tvitov66 19 августа 2018 | 09:07
Наверняка гуманные пиндосы нашу ПУтриотку перевели туда, где больше членов республиканской партии
aleksandr39 19 августа 2018 | 09:28
tvitov66: Бутина это типичный бандит из ОПГ "днр -лугандон "
ltvjrhfn2 19 августа 2018 | 09:08
вранье первого канала и кисельТВ, не могут на молодую девушку никого не убившую, а занимавшуюся "деятельностью в пользу России на территории США без необходимой регистрации" надевать кандалы.. не верю.
pantv66 19 августа 2018 | 09:27
ltvjrhfn2: Да. Таллонов на усиленное питание ей не выдадут. Как сказал бы Владимир Вольфович, сын русской и юриста: "Праститутка! Адназначна!".
kir_pich_101 19 августа 2018 | 09:12
У нас еще праздничная бутылка шампанского присутствует...
wojskowy Марек Качоровски 19 августа 2018 | 09:12
А где это есть в Законах, что кто-то какого-то должен предупреждать о переводе заключённого из одной тюрьмы в другую. Адвоката ДА, а работников Посольства НЕТ. Интересно, если никого не поставили в известность, то как об этом узнали? Очередной скулёж: "Нас не любят, с нами никто не считается" ну и далее по теме.
pantv66 19 августа 2018 | 09:29
wojskowy: Адвокат тоже наверное из володиных, из путиных, для Бутиных.
pantv66 19 августа 2018 | 09:17
Вот же геморрой для дипломатов. ФСБ накосячило, а им посещай эту проститутку. А тут еще Штаты сократили высылкой штаты в посольстве. Куды податься простому совецкому дипломату.
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А кто я есть?
Простой советский парень.
Простой советский дипломат.
Сто двадцать тысяч мой оклад.
sergo_25_26 19 августа 2018 | 09:24
Непростая девочка если такие почести ей оказывают дипломаты. Так даже за Бутом и наркокурьером гос.масштаба Ярошенко не бегали.
compare 19 августа 2018 | 09:32
ее сверстники,в скреповом "доме",имеют намного худшие условия пребывания,не имея никакой вины...так что,то что эта неудавшаяяся "матка-харя","взаперти",конечно новость "ошеломительная"...а то,все думали,что американцы,"дурачки",держат такие "заведения" настежь открытыми-как бани,захотел-пришел,ушел...
ramun 19 августа 2018 | 09:33
Предупредить забыли...Негодяи.
Надо ей из России выписать докторов,которые Магнитского лечили.
Чтоб наверняка,а то наговорит лишнего еще.
ansata 19 августа 2018 | 09:35
У всех арестованных россиян в штатах такое "консульское сопровождение", или только у социально близких? Какая нежная забота, слезу вышибает!
ugas 19 августа 2018 | 09:36
Мидовцы, вы бы за подследственных в наших пыточных так боролись! Или они не ваши?
gregor 19 августа 2018 | 09:36
Российские дипломаты в срочном порядке посетили задержанную в США Марию Бутину после ее перевода в другую тюрьму
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Немыслимая жестокость ..... ,перевели в другую тюрьму .... .
Я и 86 % телевизионного электората возмущён .
Мы ,а это я и 86 % телевизионной элиты большинства , ещё теснее сплотимся возле нашего незаменимого ,лучезарного Правителя .
Мы ,а это я и 86 % большинства никогда и мысли себе не позволяли ,что в России могут переводить с одной тюрьмы в другую ..... , подозреваемых в шпионаже . Мы ,а это я и 86 % большинства ,уверены ,что там в америках и европах заключённым , не дают играть в баскетбол , каждый день . Это немыслимо ,недопустимо . Мы такого садизма не допустим у себя в стране .
oleg_kievlyanin 19 августа 2018 | 09:39
Меры сурьезные. Чтобы не наложила на себя руки, и чтобы не помог никто наложить.
eyjafjallajoekull 19 августа 2018 | 09:39
Учитывая трогательное отношение россиян друг к другу-просто взяли и засветили подозреваемую.