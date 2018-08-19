Российские дипломаты в срочном порядке посетили задержанную в США Марию Бутину после ее перевода в другую тюрьму

Об этом сообщается в «Фейсбуке» посольства России в США. Там подтвердили, что россиянку после месячного содержания под стражей в Вашингтоне «без всякого предупреждения» в пятницу перевели в Александрию. В дипмиссии отметили, что положение Бутиной «продолжает ухудшаться». «Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием», — говорится в заявлении. Россиянку «этапировали в кандалах», при этом ей не объяснили, куда ее везут. У Бутиной «забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены». «Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна», — указали в посольстве.

В новой тюрьме россиянку «собираются держать взаперти в одиночной камере». «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», — считают в посольстве. Дипломаты ожидают решительного осуждения действий американских властей со стороны правозащитных организаций. Сотрудники дипмиссии намерены направить очередной демарш в Госдепартамент.

29-летняя Бутина была арестована в середине июля. Ее обвиняют в деятельности в пользу России на территории США без необходимой регистрации.