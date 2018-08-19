В Такервилле сильный ветер снес конструкцию на площадке, где должен был пройти концерт Backstreet Boys

В американском городе Такервилле сильный ветер снес конструкцию на площадке, где должен был пройти концерт поп группы Backstreet Boys. Не менее 14 человек пострадали. Об этом сообщает NBC News.

Из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, однако, некоторые отказались покинуть площадку. После инцидента выступление отменили.