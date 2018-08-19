В Такервилле сильный ветер снес конструкцию на площадке, где должен был пройти концерт Backstreet Boys
В американском городе Такервилле сильный ветер снес конструкцию на площадке, где должен был пройти концерт поп группы Backstreet Boys. Не менее 14 человек пострадали. Об этом сообщает NBC News.
Из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, однако, некоторые отказались покинуть площадку. После инцидента выступление отменили.
Комментарии3
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ltvjrhfn2 19 августа 2018 | 08:37
Узурпатор где был в это время.. есть ли у него алиби.
patrikk_1 19 августа 2018 | 08:42
В Такервилле сильный ветер снес конструкцию на концертной площадке, где должен был пройти концерт Backstreet Boys...
А вот ещё экстренная новость, уровня "Эхо Москвы": Вышел Гиви на крыльцо, почесать свой яйцо, сунул руку - нет яйца, так и грохнулся с крыльца.
mikescholar 19 августа 2018 | 08:54
Сегодня луна в пятом доме.
Скажите, а почему это должно быть интересно жильцам других домов?