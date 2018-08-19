Скончался бывший глава ООН Кофи Аннан...

За обновление организации и придание приоритета правам человека в 2001-ом году он получил Нобелевскую премию мира. В своей речи он тогда подчеркнул, что человечество должно решать свои проблемы сообща.

Кофи Аннану было восемьдесят лет. Он родился в Гане, и был первым африканцем на посту генерального секретаря ООН.