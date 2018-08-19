Скончался бывший глава ООН Кофи Аннан
За обновление организации и придание приоритета правам человека в 2001-ом году он получил Нобелевскую премию мира. В своей речи он тогда подчеркнул, что человечество должно решать свои проблемы сообща.
Кофи Аннану было восемьдесят лет. Он родился в Гане, и был первым африканцем на посту генерального секретаря ООН.
Комментарии1
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patrikk_1 19 августа 2018 | 08:37
Скончался бывший глава ООН Кофи Аннан...
Опять что-ли?