Гражданин Грузии и гражданин России погибли в ДТП в Ставрополье

Об этом сообщили ТАСС в районной администрации. По предварительным данным, еще 26 человек пострадали. 17 из них доставлены в больницы, включая пятерых детей.

Причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса не справился с управлением. Он допустил попутное столкновение с движущимся впереди грузовиком «Камаз» с прицепом.

Авария с участием пассажирского автобуса, который следовал по маршруту Тбилиси – Краснодар, произошла этой ночью на федеральной автодороге «Кавказ» в Андроповском районе Ставропольского края. Всего, по данным ГИБДД, в салоне находились 40 пассажиров и два водителя. Сейчас организован пункт временного размещения на базе дома культуры, часть людей доставлена туда, остальные — отправлены далее по маршруту в Краснодар. МЧС планирует привлечь психологов для работы с пострадавшими.