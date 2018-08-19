«Знатока» игры «Что? Где? Когда?» Михаила Басса похоронят в Петербурге

Про Михаила Басса говорят, что он полюбился тысячам телезрителей как один из самых узнаваемых участников в команде Алексея Блинова и имел титул «Бессмертного члена клуба «Что? Где? Когда?». А в 2002 году именно благодаря ему команда Александра Друзя победила на чемпионате мира.

Михаил Басс был не только одним из самых известных игроков «Что? Где? Когда?». Много времени он отдавал научной работе, с 1989 года занимался в петербургском Дворце творчества юных с детьми, представлявшими Лабораторию экологии животных.

Он побывал в экспедициях и походах не только в Ленинградской области, но и в заповедниках Алтая, Прибайкалья, Черноморья и многих других. А среди увлечений отмечают страсть к путешествиям и любовь к фотографии

Михаил лечился от тяжёлой болезни в Иерусалиме и скончался в возрасте 48 лет. Прощание с Михаилом Бассом состоится в полдень в Мариинской больнице, а похоронят его на кладбище Памяти жертв 9-го января. Завтра в Эколого-биологическом центре на «Крестовском острове» в Петербурге пройдет вечер памяти Михаила Басса.