Иностранные граждане с сегодняшнего дня смогут въезжать на Дальний Восток по электронным визам
Власти рассчитывают, что это увеличит турпоток в страну. Электронная виза призвана упростить въезд в Россию для граждан 18 стран. В том числе Индии, Китая, Японии, а также Мексики, ряда ближневосточных и североафриканских государств. Сообщается, что виза оформляется сроком на 30 дней и позволит находиться на территории Дальневосточного федерального округа восемь суток. Оформить можно по интернету из дома. Любой желающий заполняет анкету на сайте российского МИД и в течение четырех суток ему придет ответ.
Если до недавнего времени по такой электронной визе въезжали в Россию только через свободный порт Владивосток, теперь же такое правило распространили на все аэропорты Дальнего Востока. Как рассказали в Минвостокразвития, к сегодняшнему дню количество туристов, которые воспользовались этой услугой, приближается к 40 тысячам. И подавляющее большинство из них – это граждане Китая. В правительстве добавили, что работают над расширением перечня стран, чьи граждане могут воспользоваться такой возможностью.
Комментарии5
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jurmak 19 августа 2018 | 08:23
а по каким визам живут китайцы в благовещенске?
archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 08:30
jurmak: " по каким визам живут китайцы в благовещенске? "
по праву хозяев Дальнего Востока
vezdehod 19 августа 2018 | 09:07
А им это нужно? Захотят и так приедут.
timber_head 19 августа 2018 | 09:16
Ну что же, китайцы окончательно заполонят Дальний Восток
delovoy_podolsk 19 августа 2018 | 09:37
Всего механизма не знаю, но исходя из новости, китайцам осталось разрешить туда и обратно пересекать границу также в электронном виде и выезжать из России не будет ни какой нужды. Всё для граждан Китая и развития его приграничных провинций. Ну и правильно, если Дерипаски и его коллеги оказались такими недоумками, а Путин их прикрывает.