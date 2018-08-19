Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостах

По его словам, он направил письмо руководителям профильных комитетов. Они его изучат и подготовят свои предложения.

Ранее инициативу владельцев «ВКонтакте» поддержал глава СПЧ. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов добавил, что самой просьбы об амнистии мало, проблемы заключенных следует решать на законодательном уровне. Кроме Госдумы Mail.ru направила обращение в Верховный суд и в министерство юстиции.