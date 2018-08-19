Володин не исключил встречи с представителями Mail.ru по поводу закона о репостах
По его словам, он направил письмо руководителям профильных комитетов. Они его изучат и подготовят свои предложения.
Ранее инициативу владельцев «ВКонтакте» поддержал глава СПЧ. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов добавил, что самой просьбы об амнистии мало, проблемы заключенных следует решать на законодательном уровне. Кроме Госдумы Mail.ru направила обращение в Верховный суд и в министерство юстиции.
Комментарии4
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archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 08:28
"на дурака не нужен нож -
его "вКонтакте" заведёшь -
и делай с ним что хошь!"
(с) песенка провокаторов из телефильма "Кто кроме Буратино?!"
vezdehod 19 августа 2018 | 09:05
Володин должен встретится с Прокурором.и объяснить. откуда у него Доходы.
sbk 19 августа 2018 | 08:47
Володин не только о бизнесе своем, на маму записанном, думает.
Еще и о людях.
opiatnovyi63 19 августа 2018 | 08:57
Володин -один из ярких фигур воровской лицемерной власти РФ!