В Екатеринбурге пройдет «праздничный мятеж КВНщиков» в поддержку актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой
В понедельник она была снята с выборов в депутаты городской думы, куда она баллотировалась по одномандатному округу. Концепция протестной акции довольно необычная: вместо лозунгов в защиту Юлии Михалковой уральские КВНщики хотят показать юмористические номера, в том числе посвященные выборам. Кроме того, организаторы хотят разыграть кубок имени Юлии Михалковой, проведя ряд конкурсов. Сообщения о «мятеже КВНщиков», как пишут екатеринбургские СМИ, активно распространяются между жителями города, однако сколько человек придет на эту акцию, предположить пока сложно. Напомним, актриса «Уральских пельменей» собрала необходимое количество подписей для самовыдвижения в городскую думу Екатеринбурга и уже была зарегистрирована кандидатом. Однако в понедельник суд лишил Михалкову регистрации по жалобе ее конкурента из «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэма Казыханова. В пятницу актриса подала жалобу в апелляционную инстанцию.
Юлия Михалкова ранее была помощницей депутата свердловского Заксобрания от «Единой России» и участвовала в праймериз правящей партии на выборах в Госдуму. Кроме того, актриса «Уральских пельменей» в феврале присоединилась к движению Putin Team.
Комментарии18
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vilingrad 19 августа 2018 | 08:17
Импотентный квн. А про Вову Путина- "свадебного генерала Европы" слабо мятежик организовать?
merelymy 19 августа 2018 | 08:34
А если бы он нес пельмени, да хоть и уральские.
patrikk_1 19 августа 2018 | 08:46
Однако в понедельник суд лишил Михалкову регистрации по жалобе ее конкурента из «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэма Казыханова...
А за что конкретно сняли, трудно было написать? Вдруг суд вынес правильное решение?
rihard 19 августа 2018 | 08:55
patrikk_1: В ходе судебного разбирательства часть подписей необходимых для выдвижения кандидатуры были признаны недействительными.
patrikk_1 19 августа 2018 | 09:03
rihard:
Ну вот, раз она "пельменщица", то разве Избирательная комиссия должна была закрыть глаза на фальшивые подписи?
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 08:35
Я бы попросил соответствующие органы повнимательнее проследить за этим мероприятием. Согласовано ли оно с Властями и вообще, всех на карандаш.
rihard 19 августа 2018 | 08:48
akademik_ugarov_56: Вы согласовали написанное с властями? А то вдруг конфуз какой бы не вышел.
tuman13 19 августа 2018 | 08:37
vilingrad: А теперь милай, спой нам про изоляцию России, и лично Путина.
lenin3 19 августа 2018 | 08:23
Ну да,зачем славному российскому городу Екатеринбургу депутат с истинной русским именем? Славному городу Екатеринабад нужен и депутат с подобающим именем...
ekorkotian 19 августа 2018 | 08:31
Господи, оно же совсем тупое, это Михалково
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 08:33
Пусть вначале пельмени изо всех дырок повытаскивает, или она думает, что дума это как уральские пельмени?
Однако дама совсем заигралась!
multipulti 19 августа 2018 | 08:57
danko_vaflistka: Однако дама совсем заигралась!
зачем старику кабаеву конкурентки от Maxim ?
cromwel 19 августа 2018 | 08:38
Это все не просто так. Продажные КВНщики простот так бузить не будут. Значит есть какая то выгода и интерес
plidurok Андрей Филимонов 19 августа 2018 | 08:46
Как-то странно: она и в Putin Team и на "Единую Россию" работала, а ее того, задвинули? Вот в чем мятеж-то.
tuman13 19 августа 2018 | 08:50
plidurok: А что здесь странного? Ройзмановская команда действует. Если либералам законы мешают идти к цела, плевали они на законы.
sharko_2 19 августа 2018 | 09:19
tuman13:
Деточка, ну какая цела у либералов в этой дела?
delovoy_podolsk 19 августа 2018 | 08:56
Спортсмены - депутаты, КВНщики - депутаты, представители ЛГБТ сообщества... футболисты, хоккеисты, артисты, онанисты, танцоры и выпендрёжники... все депутаты. Нет среди них только уважаемых поселковых старост, знающих нужды конкретных людей, конкретного населённого пункта, проживших жизнь, воспитавших своих детей приличными людьми, терпеливых трудяг и честных путёвых семьянинов. Все есть, а вот таких нет.
dyme179 19 августа 2018 | 08:59
Очередная прошмандовка.