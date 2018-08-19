В Екатеринбурге пройдет «праздничный мятеж КВНщиков» в поддержку актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой

В понедельник она была снята с выборов в депутаты городской думы, куда она баллотировалась по одномандатному округу. Концепция протестной акции довольно необычная: вместо лозунгов в защиту Юлии Михалковой уральские КВНщики хотят показать юмористические номера, в том числе посвященные выборам. Кроме того, организаторы хотят разыграть кубок имени Юлии Михалковой, проведя ряд конкурсов. Сообщения о «мятеже КВНщиков», как пишут екатеринбургские СМИ, активно распространяются между жителями города, однако сколько человек придет на эту акцию, предположить пока сложно. Напомним, актриса «Уральских пельменей» собрала необходимое количество подписей для самовыдвижения в городскую думу Екатеринбурга и уже была зарегистрирована кандидатом. Однако в понедельник суд лишил Михалкову регистрации по жалобе ее конкурента из «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэма Казыханова. В пятницу актриса подала жалобу в апелляционную инстанцию.

Юлия Михалкова ранее была помощницей депутата свердловского Заксобрания от «Единой России» и участвовала в праймериз правящей партии на выборах в Госдуму. Кроме того, актриса «Уральских пельменей» в феврале присоединилась к движению Putin Team.