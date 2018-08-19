Президент Белоруссии отправил в отставку руководство правительства страны
Чиновники не делали того, что обещали гражданам, — объяснил свой поступок Александр Лукашенко.
В первый раз Александр Лукашенко выразил недовольство правительством в минувший вторник во время визита в Оршанский регион Витебской области.
Комментарии4
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max3446 19 августа 2018 | 08:08
Полный крах постмайданной экономики
После шокового постмайданного падения курса гривны, обвала экономики и уровня жизни украинцев могло возникнуть впечатление, что «дно» достигнуто и от него удалось оттолкнуться, но еще нет.
Как сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы, дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен, причем в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.
В результате на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,99 млрд грн. Это на 7,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, и в 22 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (тогда было 44 млрд грн).
По итогам семи месяцев план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 млрд грн. «Дело в том, что государство недофинансирует отдельные расходные статьи.
Скажем, здравоохранение за полгода недополучило 6,4 млрд грн, органы правопорядка — 4,8 млрд, оборона — 3,4 млрд и т. д. Всего задолженность составляет 39 млрд грн. С учетом этих денег бюджетная дыра расширяется уже почти до 60 млрд грн», ― говорит экономист Виктор Скаршевский.
Попросту говоря, правительство не может свести концы с концами и это не «временные трудности», а системная проблема, для которой нет простых решений.
В ближайшие годы Украина должна выплатить 51 млрд долларов госдолга. Это в три раза больше имеющихся ЗВР (причем 79% украинских ЗВР — «ценные бумаги», но не уточняется, какие именно, и есть веское подозрение, что они не столь уж «ценные», принадлежат лопнувшим еще в 2008 году американским ипотечным кампаниям).
А еще 51 млрд долл. — это по сегодняшнему курсу 1 триллион 400 миллиардов гривен, т. е. полтора нынешнего годового бюджета Украины. А ведь гривна наверняка будет девальвировать, делая валютные долги все более неподъёмными.
sernic 19 августа 2018 | 09:03
max3446:
Новость про Белоруссию. )))
malorus_kiev150 19 августа 2018 | 08:39
Все у Батьки сосать будете. Ясно?
cromwel 19 августа 2018 | 08:43
Хорошо что не к стенке поставил.