Дональд Трамп назвал финансовую помощь Сирии нелепой

Он полагает, что помогать ей вместо США должна Саудовская Аравия и другие «богатые страны» региона. Президент написал в Twitter, что хочет, чтобы развивалась его страна и ее армия, а также те государства, которые помогают Соединенным Штатам.

В пятницу Госдеп объявил, что перераспределит собранные для стабилизации ситуации в Сирии 230 миллионов долларов на другие цели. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что это не окажет влияния на гуманитарную помощь Сирии.