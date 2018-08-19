Дональд Трамп назвал финансовую помощь Сирии нелепой
Он полагает, что помогать ей вместо США должна Саудовская Аравия и другие «богатые страны» региона. Президент написал в Twitter, что хочет, чтобы развивалась его страна и ее армия, а также те государства, которые помогают Соединенным Штатам.
В пятницу Госдеп объявил, что перераспределит собранные для стабилизации ситуации в Сирии 230 миллионов долларов на другие цели. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что это не окажет влияния на гуманитарную помощь Сирии.
Комментарии6
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opiatnovyi63 19 августа 2018 | 08:06
А наш так называемый нацлидер оставит собственную страну голодной и холодной, но Асада и его многочисленный клан будет кормить из ложечки!
art_ 19 августа 2018 | 08:20
трамп наверное не знает. где находится сирия. саудиты, конечно, хорошо поддерживают йемен и так же хорошо могут поддержать сирию. ему это все до лампочки, хотя вроде бы там есть интересы у америки
tenisfun 19 августа 2018 | 08:20
Правильно, вот Путин пусть и восстанавливает, а пенсионеры - терпилы, голосовавшие за него, подождут...
ramun 19 августа 2018 | 08:21
Россия все в Сирии восстановит,поможет братскому сирийскому народу.
mikr 19 августа 2018 | 08:29
Самая большая сирийская напасть, это - американцы. Если их выгнать, то с остальными проблемами сирийцы уж сами как-нибудь справятся.
kochar 19 августа 2018 | 08:31
В доме где бардак любая сумма в никуда.
Сначала надо порядок навести,а потом помогать.