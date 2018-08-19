Ситуация в Сирии стала одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель

По словам пресс-секретаря президента России, два лидера обсудили это «очень подробно». Как сказал Дмитрий Песков, Путин сделал акцент на процесс возвращения беженцев. Другие подробности он не сообщил. До начала переговоров российский лидер говорил, что Европе выгодно, чтобы сирийские беженцы отправились на родину, для чего необходимо создать элементарные бытовые условия. Канцлер Германии, в свою очередь, говорила, что сирийцам в первую очередь нужны выборы и конституционная реформа. Меркель также волнует возможный гуманитарный кризис в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.