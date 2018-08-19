Ситуация в Сирии стала одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель
По словам пресс-секретаря президента России, два лидера обсудили это «очень подробно». Как сказал Дмитрий Песков, Путин сделал акцент на процесс возвращения беженцев. Другие подробности он не сообщил. До начала переговоров российский лидер говорил, что Европе выгодно, чтобы сирийские беженцы отправились на родину, для чего необходимо создать элементарные бытовые условия. Канцлер Германии, в свою очередь, говорила, что сирийцам в первую очередь нужны выборы и конституционная реформа. Меркель также волнует возможный гуманитарный кризис в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.
Комментарии11
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nestor199 19 августа 2018 | 08:09
А про Сенцова когда?
cromwel 19 августа 2018 | 08:41
nestor199: я думаю Меркель должна сама Сенцову освежающие клизмы делать.
vezdehod 19 августа 2018 | 08:53
Владимир Владимирович просил Бабло на восстановление угодий Асада. а Меркель скала - Бабок НЕТ, но ты держись.
tvitov66 19 августа 2018 | 09:00
vezdehod: навеяло классикой:
"«Войдите в моё положение», – сказала она. И он вошёл в её положение, и ещё раз вошёл, и оставил её в её положении."(с)
ramun 19 августа 2018 | 08:25
За немецкие деньги,Путин хочет помочь Ассаду кое что восстановить и хвастаться этим.
tvitov66 19 августа 2018 | 09:02
ramun: с немецких деньги Путин хочет купить еще виолончели ... а своих ансамблей пенсии и пляси
kochar 19 августа 2018 | 08:54
В Сирии мир может быть только и только в одном случае и в никаком другом :
Оставить её в покое,они сами разберутся.
Проще только вода в унитазе.
ly4_sveta 19 августа 2018 | 09:08
Не было бы Сирийской и Украинской темы, никто бы
и не вспомнил - кто же такой Путин? Для того и было
все это устроено, чтобы о нем говорили, с ним считались,
о нем помнили и его «уважали» и даже «боялись», вызывая
или приглашая на международную арену. Параноику и нарциссу
это всегда очень важно.
ss2020 19 августа 2018 | 09:08
вова: у нас этих ихтамнетов, как гуталину на гутал. фабрике, дома работы нет, я постарался, поэтому пищат и лезут, то на донбасс, то в сирию, то в цар... так что пушечного мяса для наты много...главное беречь матчасть!)
sergo_25_26 19 августа 2018 | 09:10
Меркель прекрасно понимает чего стоят договоренности с путиным. Она адекватная. Встреча на 99 проц. была по СП-2. А для плебса за 10 минут затронули пару тройку тем по войнам, которые ведет скрепоносная.
apels 19 августа 2018 | 09:17
Похоже, что денег на Сирию ЕС не даст:)