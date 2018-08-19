Один из двух погибших в ДТП с автобусом на Ставрополье был гражданином Грузии

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, еще 26 человек пострадали, в том числе два ребенка. Среди пострадавших могут быть иностранные граждане. Авария произошла этой ночью на федеральной автодороге «Кавказ» в Андроповском районе Ставропольского края. Автобус, следовавший по маршруту Тбилиси — Краснодар, совершил попутное столкновение с «Камазом». В краевом управлении ГИБДД отмечают, что движение транспорта на месте ДТП затруднено. Власти организовали пункт временного размещения для пассажиров, которые не пострадали.