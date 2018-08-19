В Мекке начинается хадж – одно из главных событий в исламе

На протяжении нескольких дней огромное количество паломников будут выполнять последовательность действий. Пройти все обряды и очиститься от грехов в этом году в Мекку приехали более 4 миллионов верующих, передает РИА Новости. Россиян среди них не более 20,5 тысяч, такую квоту для нашей страны в этом году выделяла Саудовская Аравия. И, несмотря на огромные цены на авиабилеты, желающих все равно гораздо больше. При этом королевство даже предоставило бонус в виде двух тысяч мест, добавляли в Совете муфтиев. Не обходится в процессе подготовки и без политики. Эр-Рияд, у которого сильно ухудшились отношения с соседним Катаром, обвинил Доху в том, что гражданам эмирата якобы запрещают отправляться в паломническую поездку. Катар в ответ выражал сожаление, что религию стали использовать в политических целях. Тем временем врачи предупреждают: август – самый жаркий месяц в Саудовской Аравии, паломникам придется немало времени провести под палящим солнцем. Из-за этого, а также из-за вспышки коронавируса в регионе, иностранные граждане не должны забывать о правилах гигиены и безопасности, добавляют специалисты. Кульминацией хаджа станет праздник жертвоприношения, Ид аль-адха, известный у нас как Курбан-байрам. Основные мероприятия пройдут во вторник 21 августа.