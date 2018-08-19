В Ростове-на-Дону пройдет митинг в честь 27-ой годовщины победы над ГКЧП
19 августа 1991 года жители СССР из программы Время узнали, что в стране введено чрезвычайное положение.
В Москве пройдет траурное мероприятие на месте гибели трех защитников Белого дома.
Комментарии8
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merelymy 19 августа 2018 | 07:14
И стучит пулеметом дождь,
И по улицам осень идет,
И стена из кирпичей-облаков крепка.
А деревья заболели чумой,
Заболели еще весной,
И слетят с ладони листья,
Махавшие нам свысока.
Там за окном
Сказка с несчастливым концом.
Странная сказка...
yralez 19 августа 2018 | 07:18
Если бы знали будущее......поддержали бы.
Хотя и тогда нас спрашивали.
archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 07:29
yralez: "Если бы знали будущее......поддержали бы. "
и стало бы, как и сейчас - в Расее что бы ни собирали - получается автомат Шмайссера-"Калашникова" - менталитет более чем 1000-летнего рабства не позволяет другого режима, кроме отношений "барин - холоп", или
" я - начальник, ты - r..внo,
ты - начальник, я - r...внo"
безысходность
tv_victim 19 августа 2018 | 07:27
ГКЧП победил. Просто не сразу.
vlabumur 19 августа 2018 | 07:29
Из всего это ГКЧП я бы одного мищку горбатого за яйца повесил.Хоть он и не был членом ГКЧП . но он член это 200%.
ivan14 19 августа 2018 | 07:45
А победилили ?
viteck 19 августа 2018 | 07:57
ivan14: Тот случай, когда якобы "победа" обернулась поражением (((
tomorrow_never_knows 19 августа 2018 | 07:53
Реванш все-таки за чекистами и криминалитетом...