В России сегодня продолжатся митинги против повышения пенсионного возраста

Из крупных городов митинги пройдут в Ростове-на-Дону, где подписи против пенсионной реформы собираются передать местному полпреду, и в Тамбове. В этом городе прежде протестовали коммунисты, а теперь акцию с требованием не повышать пенсионный возраст проводит городское отделение партии «Яблоко». Кроме того, митинги намечены в небольших городах Нижегородской, Рязанской и Ивановской областей.

Акции против повышения пенсионного возраста продолжаются в стране уже не первый месяц. Объявление о непопулярных мерах обрушило рейтинги президента и правительства. Если накануне президентских выборов уровень доверия Владимиру Путину, по данным ВЦИОМа, был выше 55%, то теперь – около 37%. В защиту реформы недавно ярко выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин., который приехал в родной Саратов. На встрече с ним одна из женщин сказала, что теперь не рассчитывает дожить до пенсии. «Как это не доживете? А спортивная площадка для кого? — ответил ей Володин. Спикер Госдумы заявил тогда, что без реформы дальнейшее существование пенсий будет под вопросом.