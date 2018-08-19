Путин и Меркель обсудили возможное введения санкций США в связи со строительством газопровода «Северный поток-2»
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры сошлись во мнении, что проект является исключительно коммерческим и неправильно его каким-то образом политизировать. Ранее канцлер Германии настаивала на том, что проект можно осуществить только в случае продолжения транзита российского газа через Украину. Об этом же она заявила на пресс-конференции перед началом переговоров с Путиным.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, США почти закончили разработку санкций против строительства «Северного потока-2». По данным издания, ограничения для компаний, которые участвуют в реализации проекта, могут ввести уже через несколько недель.
Комментарии7
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arye_11 19 августа 2018 | 07:14
...проект является исключительно коммерческим и неправильно его каким-то образом политизировать.
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Пустое тарахтение не слишком умного человека.
Газ для Путина был, есть и будет политикой в первую очередь, оружием во вторую и только лишь в третью очередь коммерцией.
Правда получается у Путина это криво и аляповато(как и все остальное, в прочем).
Но это уже совсем другой разговор.
danko_badka 19 августа 2018 | 07:18
arye_11: член трехколёсный не бесись. Козлёнок. Зачем тебя пустое Топхане?
stoik33 19 августа 2018 | 07:15
Никакой политики. Построим газопровод, чтобы пустить газ в обход Украины. И лишить украинцев выплат за транзит. Чтобы породить новую волну протестов на Украине. Какая тут политика? Ничего личного. Только бизнес.
krek63 19 августа 2018 | 07:45
stoik33: Чио же это за странв такая котопая зависит оо ттранзита газа страны -агрессора
kochetkovv9 19 августа 2018 | 07:33
А также состоялось выступление Кубанского казачьего хора в честь свадьбы главы МИД Австрии Карен Кнайсль. А академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова в земле сырой лежит.
max3446 19 августа 2018 | 07:55
«Укрзализныця» изобрела оригинальный способ сократить растущий поток уезжающих в Россию украинцев — поезда на Москву отправляются такие, что кажется, будто они прибыли из зоны отчуждения.
Об этом пишет украинское издание «Таврия News».
Если нельзя отменить поезд Херсон-Москва, нужно сделать его таким, чтобы в него «проклятые москали» не сели, как и украинцы, бегущие из страны победившего Майдана.
В качестве примера издание публикует фото одного из таких ободранных поездов.
«Как видим, этот поезд составлен из вагонов, которые достали из кучи металлолома — грязных, ржавых, помятых, ободранных и обшарпанных. Что там внутри, могу знать только из соцсетей — удушье, кондиционера нет, туалеты как в поле — завалены ****, очень пахнут, простыни мокрые, грязные, именно ветошь, обслуга пьяная и матерится», — пишет автор статьи.
Вокзал под стать поездам — антисанитарная обстановка — «сплошной мусор, базары, лужи, сорняки, всё уставлено питейными заведениями и «рыгаловками».
«Всё для того, чтобы жизнь для пассажиров поезда Москва-Херсон и наоборот раем не казалась», — делает вывод автор.
«Вот так нужно работать, панове! Слава Україні!» — иронизирует он.
nikolai29 19 августа 2018 | 07:59
Россия сама сильно постаралась чтоб из газа сделать политику , чему удивляться когда запад принял правила игры и начал отвечать той же монетой