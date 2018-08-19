ДТП с участием автобуса произошло неподалеку от Владивостока

Один человек погиб, девять пострадали. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, в Артеме Приморского края автобус, рассчитанный на 20 человек, столкнулся с джипом. Погиб водитель автобуса. По факту случившегося началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.