ДТП с участием автобуса произошло неподалеку от Владивостока
Один человек погиб, девять пострадали. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, в Артеме Приморского края автобус, рассчитанный на 20 человек, столкнулся с джипом. Погиб водитель автобуса. По факту случившегося началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии1
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j_partizan 19 августа 2018 | 07:03
Для "неосторожников" нужны более жёсткие наказания и не допускать примирения и условного наказания.