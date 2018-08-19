Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Андроповском районе Ставропольского края

Два человека погибли, семеро находятся в тяжелом состоянии, из них двое — дети, сообщили «Интерфаксу» в районной дежурно-диспетчерской службе. По ее данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров.

Между тем информированный источник сообщил агентству, что в результате аварии травмы получили 28 человек, 16 из них госпитализировано, остальным помощь оказана на месте. Там также уточнили, что автобус ехал из Грузии в Краснодар. Около трети пассажиров были иностранцы, в первую очередь, граждане Грузии.