Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев просит о помощи

Он написал письмо из СИЗО, а мать передала его в ОВД-инфо. Портал опубликовал часть послания на своем сайте. Молодой человек пишет, что

очень сильно нуждается в «любой поддержке — моральной и финансовой» и просит посодействовать его скорейшему освобождению. Он отмечает, что «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу», разработанную, «чтобы сделать обычных людей боевиками». По его словам, ими манипулировали «очень тонко и практически незаметно».

Письмо датировано 4 августа.

Всего в деле десять обвиняемых. Им вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества.

После освобождения из СИЗО Анны Павликовой и Марии Дубовик в изоляторе остаются четверо.