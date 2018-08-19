Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев просит о помощи
Он написал письмо из СИЗО, а мать передала его в ОВД-инфо. Портал опубликовал часть послания на своем сайте. Молодой человек пишет, что
очень сильно нуждается в «любой поддержке — моральной и финансовой» и просит посодействовать его скорейшему освобождению. Он отмечает, что «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу», разработанную, «чтобы сделать обычных людей боевиками». По его словам, ими манипулировали «очень тонко и практически незаметно».
Письмо датировано 4 августа.
Всего в деле десять обвиняемых. Им вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества.
После освобождения из СИЗО Анны Павликовой и Марии Дубовик в изоляторе остаются четверо.
Комментарии6
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epynda 19 августа 2018 | 06:51
Пусть тебя обманули...
Пусть ты стал жертвой провокации
Но ты учился стрелять (для чего.....?????)
Ты учился изготавливать "коктейли Молотова" (чтобы ЧТО...???)
Значит ты готовился бороться с властью насильственными методами..
И как можно, после всего этого, просить помощи ...???!!!
Будь мужчиной...
Поучись у Удальцова, у брата Лёши Навального и других, как себя вести...
stoik33 19 августа 2018 | 07:04
epynda: Право на восстание (право на сопротивление угнетению, право на революцию) — в политической философии, право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов. Относится к естественным правам, то есть не требует подтверждения нормами позитивного права. (Википедия)
Не нужно учить людей, как им жить. Со своей рабской психологией, лижи руки своим хозяевам.
idruker 19 августа 2018 | 07:13
epynda: идиот
payalnick 19 августа 2018 | 07:39
epynda: это доказано, что именно "готовился бороться с властью"? Может он готовился к обороне от нашествия бендеровских фашистов, или защищать Крым от эсминцев НАТО. Мы в детстве играли в " Зарница", разбирали на уроках автомат Калашникова. И нас никто не сажал
piter_ug 19 августа 2018 | 07:00
Марш Матерей - дубль 2.
kochar 19 августа 2018 | 07:33
Палата 666.