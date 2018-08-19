Основной Youtube-канал «Эха Москвы» возобновил работу
«С этим помогли сотрудники корпорации Google», — сказал «Эху Москвы» глава редакции соцсетей, зам.главного редактора радиостанции Алексей Соломин. Алексей Соломин добавил, что редакция уже попросила Youtube о возможности более серьезной аутентификации, чтобы у злоумышленников не было возможности просто получить пароль и удалить аккаунт.
Комментарии1
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krantic 19 августа 2018 | 06:33
а мошть и с "тем" помогли сотрудники те-же сотрудники ?, мошть они и слили пароли )