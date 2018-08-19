Сегодня отмечается 27 лет августовского путча
В августе 1991 года, представители руководства Советского Союза, несогласные с реформами Михаила Горбачева, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению для захвата власти. Тогда президент Борис Ельцин объявил их деятельность незаконной.
Траурное мероприятие на месте гибели трех защитников Белого дома пройдет сегодня в Москве.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nepeanois 19 августа 2018 | 06:46
они были тогда такими жалкими, с трясущимися руками и мямлящими голосами, позорнее них только хутин с уточкиным
vlabumur 19 августа 2018 | 07:24
Из всего это ГКЧП я бы одного мищку горбатого за яйца повесил.Хоть он и не был членом ГКЧП . но он член это 200%.