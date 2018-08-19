Сегодня отмечается 27 лет августовского путча

В августе 1991 года, представители руководства Советского Союза, несогласные с реформами Михаила Горбачева, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению для захвата власти. Тогда президент Борис Ельцин объявил их деятельность незаконной.

Траурное мероприятие на месте гибели трех защитников Белого дома пройдет сегодня в Москве.