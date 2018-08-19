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06:01, 19 августа 2018

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в ряде российских городов

Нередко люди возмущались тем, что избранные гражданами представители действуют вопреки интересам общества. Акции прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новочеркасске, Самаре и других городах. Митинги пройдут и сегодня. Так, в Ростове-на-Дону подписи против пенсионной реформы собираются передать местному полпреду. В Тамбове, где ранее уже протестовали коммунисты, теперь акцию с требованием не повышать пенсионный возраст проведет отделение партии «Яблоко». Акции также намечены в ряде городов Нижегородской, Рязанской и Ивановской областей.

Комментарии

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cromwel 19 августа 2018 | 06:16

Ну помитингуют они организоаанно. Толку не будет. Пахан уже все решил.

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