Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в ряде российских городов

Нередко люди возмущались тем, что избранные гражданами представители действуют вопреки интересам общества. Акции прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новочеркасске, Самаре и других городах. Митинги пройдут и сегодня. Так, в Ростове-на-Дону подписи против пенсионной реформы собираются передать местному полпреду. В Тамбове, где ранее уже протестовали коммунисты, теперь акцию с требованием не повышать пенсионный возраст проведет отделение партии «Яблоко». Акции также намечены в ряде городов Нижегородской, Рязанской и Ивановской областей.