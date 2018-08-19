В Кремле назвали переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель «обстоятельными и детальными»

Лидеры не ставили себе цели достичь конкретных договоренностей, это была полезная встреча для сверки часов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждались темы, которые в целом были обозначены в заявлениях президента и канцлера перед началом беседы.

Путин и Меркель выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой в реализации минских договоренностей. Как и планировалось, стороны обсудили транзит газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Меркель ранее настаивала, что он должен быть продолжен. Стороны согласились, что каким-то образом политизировать этот проект неправильно. Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество газопровода, сказал Песков.

По его словам, российский лидер отметил набирающий динамику процесс возвращения беженцев в Сирию и призвал Евросоюз вносить свой вклад в придание этому процессу необратимого характера.

Президент России и канцлер Германии также обсудили двусторонние отношения и отметили рост торгового оборота.

Путин заявил о намерении продолжать практику общения с немецким

бизнесом, подтвердил заинтересованность Москвы в крупных проектах.

Переговоры продлились примерно три часа. Встреча проходила в загородной резиденции правительства Германии в Мезеберге неподалеку от Берлина. После завершения беседы сами лидеры не сделали никаких заявлений.