Иран может перестать делать отметки о посещении страны в паспортах иностранцев из-за санкций США
Соответствующий законопроект одобрила организация туризма, МИД, Минпромторг и полиция. Однако, для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо одобрение иранского совета министров. Власти отмечают, что за последние четыре месяца приток туристов увеличился на 38%, однако число европейцев среди них снизилось, что повлияло на работу 4— и 5-звездочных отелей.
Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после выхода США из ядерного соглашения. В августе США возобновили действие своих санкций.
Комментарии2
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opiatnovyi63 19 августа 2018 | 05:19
Иран ныне наш стратегический союзник по санкциям..
tag188 19 августа 2018 | 06:03
Грозные заявления Ирана перед санкциями: "В случае введения санкций, Иран перекроет Ормузский пролив!"
Реальность после введения санкций: "Иран прекратит делать отметки в паспортах о посещении страны."