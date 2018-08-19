Иран может перестать делать отметки о посещении страны в паспортах иностранцев из-за санкций США

Соответствующий законопроект одобрила организация туризма, МИД, Минпромторг и полиция. Однако, для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо одобрение иранского совета министров. Власти отмечают, что за последние четыре месяца приток туристов увеличился на 38%, однако число европейцев среди них снизилось, что повлияло на работу 4— и 5-звездочных отелей.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после выхода США из ядерного соглашения. В августе США возобновили действие своих санкций.