Среди тем переговоров Путина и Меркель было ядерное соглашение с Ираном

В пригороде Берлина Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они продолжались примерно 3 часа. По сообщению Кремля, стороны обсудили, в том числе, выполнение минских договоренностей по Украине, Транспортировку через Украину российского газа в свете строительства «Северного потока-2», ситуацию в Сирии, в том числе возвращение беженцев, а также ядерное соглашение с Ираном.