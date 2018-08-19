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05:06, 19 августа 2018

Среди тем переговоров Путина и Меркель было ядерное соглашение с Ираном

В пригороде Берлина Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они продолжались примерно 3 часа. По сообщению Кремля, стороны обсудили, в том числе, выполнение минских договоренностей по Украине, Транспортировку через Украину российского газа в свете строительства «Северного потока-2», ситуацию в Сирии, в том числе возвращение беженцев, а также ядерное соглашение с Ираном.

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