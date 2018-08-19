Директор Кубанского казачьего хора рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии которую посетил Путин
Директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетил президент Владимир Путин. Хор исполнил традиционные народные песни, в том числе «Любо, братцы, любо!». По словам директора, зрители встретили исполнителей аплодисментами, а молодожены пустились в пляс.
О том, что Кубанский казачий хор едет на торжество, ранее сообщили местные СМИ, а русская служба Би-би-си обратила внимание на госзакупку, согласно которой поездка 17 участников коллектива на гастроли в Австрию оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей. Эта сумма включает перелет, проживание и страховку.
Как сообщалось, Путин посетил Вену перед визитом в Берлин. Он пробыл на свадьбе один час, подарил супругам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Комментарии8
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archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 05:20
" поездка 17 участников коллектива на гастроли в Австрию оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей "
щедр гибрид на бюджетные деньги
davi__koloradov 19 августа 2018 | 05:22
казаки были в форме 15-го казачьего корпуса СС.
cromwel 19 августа 2018 | 05:26
davi__koloradov: все правильно, во время войны они же встали на сторону фашистов. Только сейчас очень нехотят об этом вспоминать
elenaprekrasnaya2009 19 августа 2018 | 05:28
Царь осваивает новую профессию - Свадебный президент при поддержке казаков-скоморохов...
Коллектив у них сложился,
Программу обкатают быстро.
И будет Пу с хором гастролировать по королевским свадьбам.
Жаль вот только, что принц Гарри поторопился со свадьбой, не дождался достойной культурной программы.
opiatnovyi63 19 августа 2018 | 05:37
Вождь совсем опустился до шута придворного...Дальше некуда!
chapter_2 19 августа 2018 | 05:55
Кубанский казачий хор с не меньшим энтузиазмом, чем для австрийцев, поёт и для злобных садистов, которые избивали нагайками мирную молодёжь и интеллигенцию на Тверской улице в Москве 05.05.2018 г.
yralez 19 августа 2018 | 05:57
Барин театр крепостных привез
oleg_andreevich 19 августа 2018 | 05:59
Что-то Путин пожмотился. Мог бы взять своих любимых - Кобзона и Стаса Михайлова. Но, видимо, эти "кумиры народа" оказались не по силам оскудевшему российскому бюджету. Пришлось ограничиться народным творчеством. И да - самовар - это утечка технологий. Чайник со свистком надо было дарить.