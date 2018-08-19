Директор Кубанского казачьего хора рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии которую посетил Путин

Директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев рассказал о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетил президент Владимир Путин. Хор исполнил традиционные народные песни, в том числе «Любо, братцы, любо!». По словам директора, зрители встретили исполнителей аплодисментами, а молодожены пустились в пляс.

О том, что Кубанский казачий хор едет на торжество, ранее сообщили местные СМИ, а русская служба Би-би-си обратила внимание на госзакупку, согласно которой поездка 17 участников коллектива на гастроли в Австрию оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей. Эта сумма включает перелет, проживание и страховку.

Как сообщалось, Путин посетил Вену перед визитом в Берлин. Он пробыл на свадьбе один час, подарил супругам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.