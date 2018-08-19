Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний

Владимир Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи его помощника Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства «не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства». Песков отметил, что в Кремле видят разные точки зрения об этой идее. «Будет все сформулировано», — добавил он.

Напомню Белоусов предложил ввести налоги на «сверхдоход» для металлургических предприятий, производителей химических удобрений и компании «Сибур». Как сообщал РБК, речь идет о более чем 500 миллиардах рублей, которые помощник президента посчитал возможным изъять для реализации майских указов.