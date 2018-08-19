Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний
Владимир Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи его помощника Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства «не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства». Песков отметил, что в Кремле видят разные точки зрения об этой идее. «Будет все сформулировано», — добавил он.
Напомню Белоусов предложил ввести налоги на «сверхдоход» для металлургических предприятий, производителей химических удобрений и компании «Сибур». Как сообщал РБК, речь идет о более чем 500 миллиардах рублей, которые помощник президента посчитал возможным изъять для реализации майских указов.
Комментарии6
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archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 05:18
какие-такие совещания, когда кто-то лично начертал на предложении Белоусова:
"Согласен" (подпись неразборчива)
savl_1 19 августа 2018 | 05:32
archibald_dandy_esquire:
А Силуанов эту резолюцию перечеркнул. Милые бранятся - только тешатся.
vladimirgornitsky 19 августа 2018 | 05:41
archibald_dandy_esquire:
Бумагу эту почти никто не видел, так что Путин может вести себя в точности как Дуремар с его "А я тут ни при чем, совсем я ни при чем".
venmud 19 августа 2018 | 05:26
Дурь вселенская. Президент собирался проводить обсуждение глупостей экономического динозавра. Так можно дойти и до международного обсуждения идеи бабы Клавы - признать ее навеки молодой и красивой.
condor00 19 августа 2018 | 05:37
Ничего не ново под луной...
Будет всё оформлено так, что отдадут сами, тем самым как бы между собой сглаживая противоречия. А главным сглаживающим фактором, глубоко подводным, будет прежде [отдачи] СОВМЕСТНЫЙ СГОВОР по переложению всех затрат на плечи потребителя.
as_kv 19 августа 2018 | 06:05
Робин Гуд отнимал у богатых и отдавал бедным, Робин ПУТ - наоборот, отнимает у бедных.