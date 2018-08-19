Более 2 миллионов паломников со всего мира начинают хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии

Более двух миллионов паломников со всего мира приступают сегодня к исполнению основных обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии. По данным информационного агентства САП, всего выдано более 1 миллиона 700 тысяч виз для иностранцев, желающих совершить хадж в этом году, не считая порядка 300 тысяч

подданных королевства и проживающих там на постоянной основе. В числе пилигримов 22,5 тысячи россиян.