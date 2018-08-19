Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявлено обвинение в покушении на убийство

29-летний британец суданского происхождения Салих Хатер в понедельник должен предстать перед судом Вестминстера, сообщается на сайте Скотленд-Ярда. Там подчеркивают, что случившееся расследуется, как теракт, хотя в настоящий момент власти официально не признали произошедшее терактом. В правоохранительных органах подчеркивают, что инцидент произошел в том же районе, где в прошлом году был осуществлен теракт по схожему сценарию. Расследование ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда при поддержке других структур, отвечающих за борьбу с терроризмом. Задержанный отказался сотрудничать со следствием.

Напомню, во вторник утром автомобиль наехал на велосипедистов и пешеходов у здания британского парламента, после чего врезался в ограждение. Пострадали три человека. Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, которые произошли в его жизни за последние месяцы.