Дональд Трамп назвал следствие о сговоре его предвыборной команды с Москвой самым прозрачным в истории

По словам президента США, он давно разрешил сотрудникам Белого дома в полной мере помогать спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом он написал в Twitter. Трам еще раз подтвердил, что никакого сговора не было, а все обвинения являются «охотой на ведьм».

Твит президента стал ответом на публикацию газеты The New York Times о том, что юрисконсульт Белого дома Дональд Макган добровольно сотрудничает с командой спецпрокурора и за последние девять месяцев встречался с ними как минимум трижды.