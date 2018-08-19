Путин и Меркель обсудили возможное введение санкций США в связи со строительством газопровода «Северный поток-2»

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили возможное введение американских санкций в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры сошлись во мнении, что проект является исключительно коммерческим и неправильно его каким-то образом политизировать. Ранее канцлер Германии настаивала на том, что проект можно осуществить только в случае продолжения транзита российского газа через Украину. Об этом же она заявила на пресс-конференции перед началом переговоров с Путиным.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, США почти закончили разработку санкций против строительства «Северного потока-2». По данным издания, ограничения для компаний, которые участвуют в реализации проекта, могут ввести уже через несколько недель.