Российский боец Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном. Поединок проходил в рамках турнира WFCA 50 в Москве и завершился вничью решением большинства судей. Россиянин пропустил несколько ударов, а во время борьбы в партере получил сильное рассечение. Врачи после осмотра рекомендовали ему обратиться в больницу.