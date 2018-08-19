Российский боец Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном. Поединок проходил в рамках турнира WFCA 50 в Москве и завершился вничью решением большинства судей. Россиянин пропустил несколько ударов, а во время борьбы в партере получил сильное рассечение. Врачи после осмотра рекомендовали ему обратиться в больницу.
Комментарии4
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ltvjrhfn2 19 августа 2018 | 04:04
роль узурпатора в избиении простого русского парня не раскрыта..
zurich_106 19 августа 2018 | 04:30
ltvjrhfn2: поваренок, он родился и вырос в украинской семье, в Украине, носит украинскую фамилию.
archibald_dandy_esquire 19 августа 2018 | 04:32
" 19 мая 2015 года осуждён Симоновским судом Москвы к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей за изнасилование домработницы, по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия)
Александр Емельяненко отбывал наказание в Борисоглебской колонии общего режима (ИК-9, Воронежская область). Продолжал тренировки, «оттачивает свои навыки на других осуждённых»
в общем, "правельный пасан" - надо его назначить в Госдуму РФ, чтобы он под депутанской неприкосновенностью продолжал пить, буянить и насиловать - ведь он борец против "омириканцкех пендосов" и пострадавший от личных санкций Тони Джонсона
spbdweller 19 августа 2018 | 04:34
archibald_dandy_esquire: просто нельзя человека все время бить по голове