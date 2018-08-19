Дональд Трамп назвал финансовую помощь Сирии нелепой
Он полагает, что помогать ей вместо США должна Саудовская Аравия и другие «богатые страны» региона. Президент написал в Twitter, что хочет, чтобы развивалась его страна и ее армия, а также те государства, которые помогают Соединенным Штатам. В пятницу Госдеп объявил, что перераспределит собранные для стабилизации ситуации в Сирии 230 миллионов долларов на другие цели. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что это не окажет влияния на гуманитарную помощь Сирии.
Комментарии2
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neon999 19 августа 2018 | 03:25
Самодур, но государственные денежки считать умеет. Не то, что кремлевские придурки,
вбухивающие в чужие страны миллиарды, которые потом прощают.
И это на фоне ограбления пенсионеров. В своём воровстве всякие берега потеряли!
ebze 19 августа 2018 | 04:37
Ну как бы логично, что Сирии должны помогать не те, кто пытался ее «разрушить», а те, кто ее «защищал». России не привыкать помогать своим «стратегическим партнерам» за счет своего народонаселения. Россия показала, кто в Сирии «хозяин». Вот теперь, как «хозяин» обязана платить за «обустройство своего новоявленного хозяйства»».
Сириянаш!