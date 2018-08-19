Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель продолжались примерно три часа

Они прошли минувшим вечером в резиденции правительства Германии неподалеку от Берлина. Проведение пресс-конференции по итогам не предусматривалось. Как сообщил по окончании встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседа была «обстоятельной и детальной». Лидеры не ставили себе цели достичь конкретных договоренностей, это была сверка часов. Как и планировалось, обсуждалась проблема транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Оба лидера выступили против политизации этого проекта. Путин и Меркель, по словам Пескова, выразили сожаление в связи с «тотальной пробуксовкой» имплементации минских соглашений. Кроме того, они обеспокоены «в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей». Президент России и канцлер Германии также обсудили двусторонние отношения. Путин заверил, что продолжит диалог с немецким бизнесом. Еще одной темой беседы стала тарифная политика «некоторых государств», как выразился Песков. Она была охарактеризована как непредсказуемая и способная нанести ущерб международной торговле. Кроме того, лидеры обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной сделкой и проблему сирийских беженцев.