Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель продолжались примерно три часа
Они прошли минувшим вечером в резиденции правительства Германии неподалеку от Берлина. Проведение пресс-конференции по итогам не предусматривалось. Как сообщил по окончании встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседа была «обстоятельной и детальной». Лидеры не ставили себе цели достичь конкретных договоренностей, это была сверка часов. Как и планировалось, обсуждалась проблема транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Оба лидера выступили против политизации этого проекта. Путин и Меркель, по словам Пескова, выразили сожаление в связи с «тотальной пробуксовкой» имплементации минских соглашений. Кроме того, они обеспокоены «в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей». Президент России и канцлер Германии также обсудили двусторонние отношения. Путин заверил, что продолжит диалог с немецким бизнесом. Еще одной темой беседы стала тарифная политика «некоторых государств», как выразился Песков. Она была охарактеризована как непредсказуемая и способная нанести ущерб международной торговле. Кроме того, лидеры обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной сделкой и проблему сирийских беженцев.
Комментарии5
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neon999 19 августа 2018 | 03:16
Вот на ЭМ извиваются, чтобы пиарить своего Путина с газопроводами, а на пенсионный грабеж внимания не обращают. Мол, пару раз сказали уже, смиритесь и получайте удовольствие. Какие же все-таки мерзкие твари, не только Кремлевские упыри, но и их журналистская обслуга.
nikvol 19 августа 2018 | 03:33
neon999: А чем Вы недовольны? Хотели капитализм - ешьте.
idshoohov 19 августа 2018 | 03:46
nikvol: Как хорошо жили при социализме! Я многое помню.
nikvol 19 августа 2018 | 04:15
idshoohov: Ну, если сейчас лучше, нужно радоваться, а не возмущаться.
i_one_off 19 августа 2018 | 03:42
"Дело было вечером, делать было нечего." ©
За три часа обсудили все проблемы.