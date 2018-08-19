Бой россиянина Александра Емельяненко и американца Тони Джонсона закончился ничьей

Поединок прошел в Москве в рамках 50-го турнира WFCA. Он длился три раунда, по итогам которых Емельяненко и Джонсон получили одинаковое количество очков. Врачи рекомендовали россиянину после соревнования посетить больницу.

Это первый бой за последние два года, в котором Емельяненко не смог одержать победу. В 2015 году он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера. В 2016-ом его освободили из колонии после того как суд заменил оставшийся срок на исправительные работы.