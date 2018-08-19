Турция готова начать строительство канала в обход Босфора

Он свяжет Черное и Мраморное моря, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны». Как передает агентство Anadolu, канал будет называться «Стамбул», его длина составит 43 км, а по обеим сторонам будут построены два новых города. Конкретных сроков начала строительства президент не назвал.

Эрдоган предложил построить канал между Черным и Мраморным морями еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. Тогда он объяснил эту идею необходимостью снизить нагрузку на пролив Босфор.

Позже сообщалось, что завершить строительство предполагается к празднованию столетия республики в 2023 году.