МИД Грузии сообщил об исчезновении танкера у берегов Африки

Перевозившее нефть судно Pantelena, на борту которого 17 грузинских моряков, не выходит на связь уже пять дней. В последний раз оно находилось в Гвинейском заливе у западного побережья Африки, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Там рассказали, что судно ходит под флагом Панамы. Дипломаты уточнили, что расследованием исчезновения танкера занимается судостроительная компания Lotus Shipping из Греции. Кроме того, обстоятельства пропажи выясняют в министерстве экономики, агентстве морского транспорта и МИД Грузии. Как передает «Интерфакс», на данный момент не исключены все версии, включая возможное нападение пиратов.