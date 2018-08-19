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02:07, 19 августа 2018

У США почти готовы санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2»

США в течение нескольких недель могут применить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». О готовности пакета ограничительных мер сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США. Сейчас Белый дом дорабатывает документ совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. По словам американского чиновника, решается вопрос, применять ли санкции только в отношении компаний, которые будут участвовать в прокладке труб по Балтийскому морю, или расширить их на фирмы, связанные с финансированием проекта. Собеседники издания сообщают, что американские власти предупредят Евросоюз перед тем, как ввести ограничения.

Комментарии

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komandarm___1968 19 августа 2018 | 02:57

Когда приготовите - тогда и сообщите... Нехео баламутить раньше времени ))

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