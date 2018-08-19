У США почти готовы санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2»
США в течение нескольких недель могут применить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». О готовности пакета ограничительных мер сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США. Сейчас Белый дом дорабатывает документ совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. По словам американского чиновника, решается вопрос, применять ли санкции только в отношении компаний, которые будут участвовать в прокладке труб по Балтийскому морю, или расширить их на фирмы, связанные с финансированием проекта. Собеседники издания сообщают, что американские власти предупредят Евросоюз перед тем, как ввести ограничения.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
komandarm___1968 19 августа 2018 | 02:57
Когда приготовите - тогда и сообщите... Нехео баламутить раньше времени ))