У США почти готовы санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2»

США в течение нескольких недель могут применить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». О готовности пакета ограничительных мер сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США. Сейчас Белый дом дорабатывает документ совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. По словам американского чиновника, решается вопрос, применять ли санкции только в отношении компаний, которые будут участвовать в прокладке труб по Балтийскому морю, или расширить их на фирмы, связанные с финансированием проекта. Собеседники издания сообщают, что американские власти предупредят Евросоюз перед тем, как ввести ограничения.