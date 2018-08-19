Транзит газа через Украину в связи со строительством «Северного потока-2» обсуждался на переговорах Путина и Меркель
Проблема транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», как и планировалось, была одной из тем переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Оба лидера выступили против политизации этого проекта, сообщил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого газопровода. В ходе пресс-конференции, которая прошла до начала переговоров, Путин и Меркель заверили, что с пуском «Северного потока — 2» транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится.
Комментарии1
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tks 19 августа 2018 | 02:52
Труба нужна Путе, чтобы навертеть на неё Eвросоюз.
Нужно быть последними дебилами, чтобы иметь с Бандитом какое-либо дело.