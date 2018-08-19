Следователи начали проверку после появления в СМИ видео, на котором охранник магазина бьет подростка по лицу
Запись была сделана в городе Саров Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Следователи устанавливают личность охранника и выясняют все обстоятельства инцидента. По данным портала «Весь Саров», инцидент произошел в магазине «Магнит», охранник заподозрил несовершеннолетнего в краже и после словесной перепалки ударил его.
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