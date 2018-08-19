Подозреваемому в наезде на людей в Лондоне предъявлено обвинение в покушении на убийство

Об этом сообщается на официальном сайте Скотленд-Ярда. Инцидент произошел во вторник утром. Автомобиль, за рулем которого находился 29-летний выходец из Судана Салих Хатер наехал на велосипедистов и пешеходов у здания британского парламента. После этого машина врезалась в ограждение возле помещений Палаты лордов. Пострадали три человека. Водителя задержали. Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями, произошедшими в его жизни в течение последних нескольких месяцев. Расследование ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Подозреваемый отказался сотрудничать со следствием.