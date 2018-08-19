Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем он «попусту тратит время» на встречи с мировыми лидерами

По его словам, переговоры — обязанность президента, участвуя в них, ничего не потеряешь, но можно многое выиграть. В видеообращении, которое опубликовано в Twitter и длится меньше минуты, глава Белого дома привел в пример встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным. «Переговоры с иностранными лидерами — это хорошо, а не плохо. Ничего страшного не случится, они приносят только пользу. Особенно если президент знает, что он делает», — резюмировал Трамп.