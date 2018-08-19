В Кремле назвали переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель «обстоятельными и детальными»
Лидеры не ставили себе цель достичь конкретных договоренностей, это была полезная встреча для сверки часов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждались темы, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера перед началом беседы.
Путин и Меркель на переговорах выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой в реализации минских договоренностей.
Как и планировалось, стороны обсудили проблему транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Путин и Меркель согласились, что каким-то образом политизировать этот проект неправильно. Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество газопровода, сказал Песков. По его словам, российский лидер отметил набирающий динамику процесс возвращения беженцев в Сирию и призвал Евросоюз вносить свой вклад в придание этому процессу необратимого характера.
Президент России и канцлер Германии также обсудили двусторонние отношения и отметили рост торгового оборота. Путин заявил ,что намерен продолжать практику общения с немецким бизнесом, подтвердил заинтересованность Москвы в крупных проектах.
Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель продлились примерно три часа. Встреча в формате рабочего обеда проходила в загородной резиденции правительства Германии в Мезеберге неподалеку от Берлина. После завершения беседы лидеры не сделали никаких заявлений.
Комментарии2
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aleksandr39 19 августа 2018 | 01:23
Часы у " великого вождя " оказались очень дорогие где то 50 миллионов ,хотя " великий вождь " уверял Меркель что они стоят 10 долларов ,а Меркель часы на руке не носит .
vincenttt 19 августа 2018 | 01:31
Всё, гопник отчитался перед Меркель : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России деньги как поступали в оборот Евросоюза так и будут поступать!..Как уничтожал я в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю это с удовольствием делать!..Как бегут благодаря мне умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать!...Как уничтожал я Россию в интересах Евросоюза так и буду исправно это делать и впредь!...Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!.."