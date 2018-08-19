Британцу суданского происхождения Салиху Хатеру предъявлено обвинение в покушении на убийство

Он был арестован во вторник по подозрению в совершении предумышленного наезда на людей возле здания британского парламента в Лондоне. В результате инцидента пострадали три человека. Королевская прокурорская служба рассматривает случившееся как теракт. Ранее британская пресса писала, что Хатер был психологически сломлен событиями в его жизни за последние нескольких месяцев. Его отец и брат погибли в двух автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри.