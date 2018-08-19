Иностранные граждане с сегодняшнего дня смогут въезжать на Дальний Восток по электронным визам
Власти рассчитывают, что это увеличит турпоток в страну.
Электронная виза призвана упростить въезд в Россию для граждан 18 стран. В том числе Индии, Китая, Японии, а также Мексики, ряда ближневосточных и североафриканских государств. Сообщается, что виза оформляется сроком на 30 дней и позволит находиться на территории Дальневосточного федерального округа восемь суток. Оформить можно по интернету из дома. Любой желающий заполняет анкету на сайте российского МИД и в течение четырех суток ему придет ответ.
Если до недавнего времени по такой электронной визе въезжали в Россию только через свободный порт Владивосток, теперь же такое правило распространили на все аэропорты Дальнего Востока. Как рассказали в Минвостокразвития, к сегодняшнему дню количество туристов, которые воспользовались этой услугой, приближается к 40 тысячам. И подавляющее большинство из них – это граждане Китая.
В правительстве добавили, что работают над расширением перечня стран, чьи граждане могут воспользоваться такой возможностью.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 00:18
А не захлестнёт ли Дальний Восток волна индийцев, мексиканцев, арабов и негров из Северной Африки?
peresvet73 19 августа 2018 | 01:29
Под "иностранными гражданами" подразумеваются 1,3 млрд. китайцев.