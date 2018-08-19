Переговоры в Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель в Германии продолжались около 3,5 часов
Продолжительное время оба лидера общались один на один без переводчиков в беседке в парке резиденции Мезеберг. Никаких заявлений по итогам встречи не прозвучало. Перед началом переговоров стороны в качестве тем обозначили сирийское урегулирование, ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу, газопровод «Северный поток-2». Канцлер Германии также заявила о намерении обсудить с президентом России тему прав человека.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 19 августа 2018 | 00:15
Фрау Меркель повезло.
Как показала практика, нацдилер может выступать на несколько часов дольше.
Видимо, сегодня он решил пощадить её?
Кстати, как и предполагалось, эти переговоры - пустая болтовня ни о чём.
patrikk_1 19 августа 2018 | 00:22
В качестве тем обозначили сирийское урегулирование, ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу, газопровод «Северный поток-2»...
Никакого, даже минимального, улучшения ситуации на востоке Украины нельзя добиться, если не будут вводиться санкции против Киева. Это какой-то цирк, оказывать односторонне давление на Москву и на подвергающихся геноциду русских украинцев, с тем чтобы они смирились и покорились, а Россия бросила своих братьев на съедение украинской националистической свинье.
alex362 19 августа 2018 | 01:02
patrikk_1: "Ты у нас такой дурак по субботам, али как?"
serhio_25__ 19 августа 2018 | 00:23
mikhail_spb_: ""Переговоры в Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель в Германии продолжались около 3,5 часов"" - а в это время, где нервно бухал один маленький Петя.
danko1 19 августа 2018 | 00:34
serhio_25__: и негров в США линчевали.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 00:37
danko1: А что, не линчевали?
bozk 19 августа 2018 | 00:16
Вообщем о погоде поговорили.
lager23 19 августа 2018 | 00:18
- Вот так и бывает... Проживёшь годы, потом встретишь бабу постарше тебя и понимаешь, что не с той был!
- Вовочка, ешь кашу, и не забывай завтра гей вечеринка с казаками в Австрии...
skanon 19 августа 2018 | 00:24
Вербовка прошла успешно?
neprostotak 19 августа 2018 | 00:30
Канцлер Германии также заявила о намерении обсудить с президентом России тему прав человека.
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Разговаривать с пуйлом о «правах человека» — всё равно что доказывать шакалу преимущества вегетарианства! Эффект одинаков!
snagging 19 августа 2018 | 00:33
А, зачем Меркель переводчик? Она свободно говорит и по-русски, и по-английски. Типа, а Путин разведчик. Везде учился. Спецкурсы. И говорит, как школьник в пятом классе. И возникает сомнения в спецкурсах, которые уступают обычной средней гдровской школе. Или Путин нигде не учился, а написал себе биографию сам. Как захотел. Так и написал. Меркель, наверное, ржёт от немецкого Путина. Ну, ладно! Пиво заказать умеет, как и все в России, но не учась в спецшколах.
peresvet73 19 августа 2018 | 00:40
Чтобы скрыть звенящую пустоту этого визита, прицепили к нему австрийскую свадьбу с казаками.
alis_kirs 19 августа 2018 | 00:44
===Переговоры в Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель в Германии продолжались около 3,5 часов===
Поговорили? И ладно! Когда Уркаину делить будем????
agamasat 19 августа 2018 | 00:48
представляю, как новоявленный фюрер пытался предложить разделить весь мир!)
monik_7 19 августа 2018 | 01:00
Теперь он просто должен на ней жениться
alex362 19 августа 2018 | 01:04
Какой все-таки мощный мужик в России при власти! Три с половиной часа - иззавидоваться можно!
murad_manapov 19 августа 2018 | 01:14
почему не сделали заявлений? опять тайные договоренности? шпиономания