===Переговоры в Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель в Германии продолжались около 3,5 часов===

Продолжительное время оба лидера общались один на один без переводчиков в беседке в парке резиденции Мезеберг. Никаких заявлений по итогам встречи не прозвучало. Перед началом переговоров стороны в качестве тем обозначили сирийское урегулирование, ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу, газопровод «Северный поток-2». Канцлер Германии также заявила о намерении обсудить с президентом России тему прав человека.