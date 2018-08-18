ЗРК «Бук» после репетиции парада ко Дню независимости Украины врезался в здание бизнес-центра в Киеве
Зенитный ракетный комплекс «Бук» после репетиции парада ко Дню независимости Украины, врезался в здание бизнес-центра в Киеве. Об этом сообщило украинское «Общественное ТВ», опубликовав фотографии с места столкновения. Пока власти города о нанесенном ущербе не сообщали.
Комментарии7
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protoukrop 18 августа 2018 | 23:16
Опять пьяный Петя что-ли за руль сел ?
sagen 18 августа 2018 | 23:17
За это стихотворение, написанное в блоге Дмитрия Гудкова поэтессой из Крыма Алией Кинжалиевой на сайте "Эхо Москвы" дебилы пытаются открыть уголовное дело - принижается значение Победы. Дураки или негодяи?
Па – ра – ды,
Картинки,
Все рады,
Шары.
Счастливые люди
Несчастной страны.
В три цвета окрашен
Всеобщий восторг.
За всех, кто сидит
Политический срок.
Па – ра – ды,
Салюты,
Чтоб помнили мы
О крови и боли
Убитых в пыли.
Оркестры и танцы,
«Ура» и менты.
Па – ра – ды…
Бесплатные ленты
На грудь.
Наклейки повсюду:
Войну не забудь!
Торжественно выйди
На площадь с утра,
Пусть будет одета
В войну детвора.
Всё это, пожалуй,
Вполне отразит
Трагедию тех,
Кто в окопах убит.
Па – ра – ды!
Па – па – ра –
Па – па – ра
Па – па!
Танцует на трупах
Парадом страна!
***
Учат любить войну.
Не помнить трагедию,
Не молиться о душах несчастных,
Не беречь этот хрупкий мир.
Учат любить войну,
Радоваться тому, что она была.
Носить военную форму,
Гордиться в песнях и танцах.
Устраивать праздник.
Сколько ушло Вселенных,
Космосов человечьих?
Радоваться их уходу.
Вечность не принимает
Праздников.
Вечности нужен
Молебен.
Меня всегда волновал вопрос - а какое отношение имею эти мерзавцы, воры, лжецы, проходимцы к той победе? И все ли так с той победой просто, как о ней пишут. Или перефразируя Путина отметим - наковыряли себе изюмок из булки, оставив остальным черствую корку.
gluhoy2250 18 августа 2018 | 23:20
ЗРК «Бук» после репетиции парада
Это тот "БУК" который малазийский Боинг сбил? Видимо с тех пор пацаны не просыхают, вот в стену и врезались!
putn_pnh 18 августа 2018 | 23:27
gluhoy2250:
И кто-то хочет сказать, что ВОТ ЭТИ могли с Бука попасть хоть куда-то? :-D
mamiluk 18 августа 2018 | 23:22
маловато восторженной публики от "портянок"...где же злорадство?...откопали где то соринку у соседа...как же нужно обязательно показать-"как хреново" в Украине...
protoukrop 18 августа 2018 | 23:49
mamiluk: Нихрена ж себе соринка, Ракетному комплексу в центре столицы врезаться в здание... Хотя в той убогости и безалаберности в которой живет украина, возможно это происшествие - обыденность.
putn_pnh 18 августа 2018 | 23:26
И кто-то хочет сказать, что ВОТ ЭТИ могли с Бука попасть хоть куда-то? :-D