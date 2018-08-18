ЗРК «Бук» после репетиции парада ко Дню независимости Украины врезался в здание бизнес-центра в Киеве

Зенитный ракетный комплекс «Бук» после репетиции парада ко Дню независимости Украины, врезался в здание бизнес-центра в Киеве. Об этом сообщило украинское «Общественное ТВ», опубликовав фотографии с места столкновения. Пока власти города о нанесенном ущербе не сообщали.