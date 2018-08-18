Турция прорабатывает проект строительства канала «Стамбул»

Он должен стать альтернативой проливу Босфор, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Эрдоган назвал это самым крупным стратегическим проектом в истории Турции.