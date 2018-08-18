Турция прорабатывает проект строительства канала «Стамбул»
Он должен стать альтернативой проливу Босфор, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Эрдоган назвал это самым крупным стратегическим проектом в истории Турции.
Комментарии6
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mayk18_10 18 августа 2018 | 23:07
А мост на турецкую часть Кипра-Эрдоган ишо не решил строить? Ротенберги за счет бюджета России-могли б помочь...?
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 23:12
Эрдоганчик, как и любой фюрер нации, одержим гигантскими проектами.
Доведёт страну до разорения, как его московский коллега.
palmcoast___ 18 августа 2018 | 23:18
Дак может тогда и Украине прокопать альтернативу Керченскому проливу, обогнув каналом Крым?
vilingrad 18 августа 2018 | 23:31
...и обклеить его лирами:)
neyexo 18 августа 2018 | 23:33
Это новость?
Я про это слышал много лет назад.
Будет проблема с конвенцией Монтре
edun1952 18 августа 2018 | 23:50
Нацлидеры не только у нас с манией величия...